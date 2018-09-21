Кадастровая оценка будет проводиться по новым правилам

Преимущество новой системы – наличие одного исполнителя работ, который действует на всех этапах проведения оценки.

В связи с изменением законодательства до 2020 года всем субъектам РФ предстоит перейти на новый порядок проведения государственной кадастровой оценки. Проводить ее будут не рыночные, а государственные оценщики.

Преимущество новой системы — наличие одного исполнителя работ, который действует на всех этапах проведения оценки. Теперь собственники имеют возможность передавать уточненные сведения об объектах недвижимости для установления максимально справедливой оценки. Кроме того, увеличен срок рассмотрения промежуточного отчета о кадастровой оценке, во время которого собственники могут проверить данные, опубликованные в открытом доступе, и при наличии несоответствий сообщить о них.

В нашем регионе определение кадастровой стоимости будет осуществлять государственное учреждение Тульской области «Областное бюро технической инвентаризации».

Задача ГУ ТО «Областное БТИ» на 2018−2020 годы — подготовка и проведение ГКО на территории Тульской области в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» и возложенными на учреждение полномочиями.

Порядок определения кадастровой стоимости объектов недвижимости будет впервые осуществляться областным государственным учреждением по новой утвержденной методике, ранее не применявшейся на территории Российской Федерации. Согласно новому порядку, учреждению предстоит собирать сведения не только о конкретных домах или квартирах, но и учитывать экологическую обстановку, экономическое и социальное состояние отдельных районов, транспортную доступность, наличие магазинов, образовательных учреждений, социальной инфраструктуры, а также большое количество иных факторов, которые будут влиять на кадастровую стоимость.

Оценка на территории Тульской области будет начата в 2019 году. Основная часть объектов планируется к оценке в 2020 году. По предварительной информации, предстоит оценить около 1,47 млн объектов капитального строительства и порядка 864 тысяч земельных участков.

По информации пресс-службы филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Тульской области.