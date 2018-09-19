В Туле на ул. Октябрьской неизвестный сломал «треногу»

Фото из группы ВКонтакте "Тула жесть".

На днях в Туле на ул. Октябрьской неизвестный сломал комплекс фотофиксации «Крис» П. Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, по данному факту поданы заявления в полицию.

Личность нарушителя устанавливается, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.



Фото из группы ВКонтакте «Тула Жесть».

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области напоминает о том, что все передвижные комплексы выставляются в местах, определяемых УГИБДД УМВД России по Тульской области, на основе проводимого анализа аварийности.

Все материалы фотофиксации, полученные передвижными комплексами, поступают на обработку в Центр автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по Тульской области.

Все передвижные комплексы являются собственностью Тульской области. За порчу имущества следует уголовная ответственность.

был случай

В октябре 2017 года за порчу «треноги» был осужден 44-летний туляк. Суд установил, что мужчина намеренно испортил передвижные комплексы в пос. Яснополянские Выселки.

За свои действия нарушитель выплатил штраф – 20 тысяч рублей.