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В Туле на ул. Октябрьской неизвестный сломал «треногу»
Фото из группы ВКонтакте "Тула жесть".

В Туле на ул. Октябрьской неизвестный сломал «треногу»

Сейчас нарушителя ищет полиция.

На днях в Туле на ул. Октябрьской неизвестный сломал комплекс фотофиксации «Крис» П. Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, по данному факту поданы заявления в полицию.

Личность нарушителя устанавливается, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.


Фото из группы ВКонтакте «Тула Жесть».

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области напоминает о том, что все передвижные комплексы выставляются в местах, определяемых УГИБДД УМВД России по Тульской области, на основе проводимого анализа аварийности.

Все материалы фотофиксации, полученные передвижными комплексами, поступают на обработку в Центр автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по Тульской области.

Все передвижные комплексы являются собственностью Тульской области. За порчу имущества следует уголовная ответственность.

был случай

В октябре 2017 года за порчу «треноги» был осужден 44-летний туляк. Суд установил, что мужчина намеренно испортил передвижные комплексы в пос. Яснополянские Выселки.

За свои действия нарушитель выплатил штраф – 20 тысяч рублей.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:26 +7
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