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В Тульской области мотоцикл врезался в ограждение: водитель погиб
Фото пропаганды УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В Тульской области мотоцикл врезался в ограждение: водитель погиб

Авария произошла прошлой ночью.

13 сентября в 0.01 на 140-м километре автодороги «Кашира-Серебряные Пруды-Кимовск-Узловая» в Узловском районе Тульской области произошло ДТП — мотоцикл «Хонда» врезался в металлическое ограждение.

По предварительной информации, 26-летний мотоциклист не справился с управлением.

Как сообщили в областном ГИБДД, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:55 0
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