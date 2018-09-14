В Тульской области мотоцикл врезался в ограждение: водитель погиб

Фото пропаганды УГИБДД УМВД России по Тульской области.

13 сентября в 0.01 на 140-м километре автодороги «Кашира-Серебряные Пруды-Кимовск-Узловая» в Узловском районе Тульской области произошло ДТП — мотоцикл «Хонда» врезался в металлическое ограждение.

По предварительной информации, 26-летний мотоциклист не справился с управлением.

Как сообщили в областном ГИБДД, от полученных травм мужчина скончался на месте.