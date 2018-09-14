В Туле сыграют молодежные сборные России и Македонии

Фото с сайта РФС.

12 октября в Туле на Центральном стадионе «Арсенал» состоится матч молодежных сборных России и Македонии. Начало встречи в 19.00.

Отметим, что это отборочный матч чемпионата Европы УЕФА по футболу среди молодежных команд. 11 сентября наша сборная проиграла сверстникам из Сербии со счетом 1:2. Кстати, в матче принял участие игрок тульского «Арсенал» Зелимхан Бакаев.

О билетах на матч в Туле будет сообщено дополнительно.

Чемпионат Европы среди игроков не старше 21 года пройдет в Италии и Сан-Марино в 2019 году. Также по итогам ЧЕ-2019 определятся европейские сборные, которые сыграют на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Для квалификации на Игры необходимо попасть в число четырех лучших команд на чемпионате Европы.