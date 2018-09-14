В Тульской области пройдет празднование 638-й годовщины Куликовской битвы

Фото из архива Myslo.

Торжества развернутся на Красном холме и в музейном комплексе Куликова поля в Моховом. Публикуем полную афишу мероприятий.

Красный холм

7.00 Божественная литургия. Заупокойная панихида по вождям и воинам, павшим за Отечество во все времена, в храме Преподобного Сергия Радонежского.

10.00 Финал турнира по историческому фехтованию XXII Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово» (Ринг исторического фехтования).

10.00 Концерт Губернаторского духового оркестра у памятника-колонны Дмитрию Донскому.

10.00 , 12.00 Концертная программа исторической музыки «Голос древних времен». Выступление фолк-рок группы «Сколот» на Средневековом торжище.

10.00 , 12.00 Концертно-развлекательная программа «Широкая ярмарка» на Поляне мастеров.

10.00 , 12.00 Концертно-развлекательная программа «Куликово поле встречает гостей» на Краснохолмской ярмарке.

10.00 , 14.30 Концертная программа «Мы правнуки славной Победы» на Площадке исторических биваков.

10.45 Прибытие почетных гостей на Куликово поле и посещение храма Преподобного Сергия Радонежского.

11.10 Торжественное шествие к памятнику-колонне Дмитрию Донскому от храма Сергия Радонежского.

11.15 Лития по воинам, павшим за Отечество во все времена, у памятника-колонны Дмитрию Донскому.

11.25 Гражданский митинг, посвященный 638-й годовщине Куликовской битвы, у памятника-колонны Дмитрию Донскому. Прохождение торжественным маршем воинов-десантников 106 Тульской гвардейской десантной дивизии.

11.50 Шествие участников XXII Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово» к памятнику-колонне Дмитрию Донскому. Дружинный поклон.

12.15 Концертная программа на главной сцене у памятника-колонны Дмитрию Донскому.

13.00 Театрализованная реконструкция эпизода средневекового сражения (Поляна реконструкции). Вход на трибуны с 11.30 до 12.30.

14.00 Конные выступления участников военно-исторического фестиваля «Поле Куликово» (Конный манеж).

14.00 Парад-дефиле исторического костюма от участников фестиваля «Поле Куликово». Программа «Фехтовальные истории» от студии артистического фехтования «Демисеркль» (Казань). Выступление фолк-группы TEUFELSTANZ (Средневековое торжище).

19.00 Всенощное бдение в храме Сергия Радонежского.

Интерактивные площадки с 9.00 до 16.00:

Краснохолмская ярмарка: уличные кафе и торговля продуктовым сувениром;

Поляна мастеров: выставка-продажа изделий художественного и декоративно-прикладного творчества, мастер-классы и ярмарка продукции пчеловодства;

Средневековое торжище: выставка-продажа изделий мастеров из клубов военно-исторической реконструкции;

Епифанское подворье: интерактивная площадка Музея купеческого быта. Соревнования по растопке дровяного самовара, купеческая викторина, игра в городки и шашки, чаепитие;

Исторические биваки: эпоха Куликовской битвы и интерактивная площадка «Сказание о Мамаевом побоище»; епифанские стрельцы (XVII век); Куликово поле. 1941 год;

Богатырская застава: игровые состязания по метанию копий-сулиц и стрельбе из лука, бои на спортивных мечах.

музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом:

10.00—20.00 Экскурсии в Музей Куликовской битвы.

11.00 Выступление фолк-группы TEUFELSTANZ.

14.00 Выступление фолк-рок-группы «Сколот».

15.00—18.00 Международный турнир по историческому средневековому бою на приз «Куликова поля».

16.15 Выступление фолк-группы Spiritual Seasons.

18.00 Выступление фолк-группы Spiritual Seasons.



В программе возможны изменения.

Телефон для справок: +7(4872)362834.