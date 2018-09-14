В Тульской области пройдет празднование 638-й годовщины Куликовской битвы
Торжества развернутся на Красном холме и в музейном комплексе Куликова поля в Моховом. Публикуем полную афишу мероприятий.
7.00 Божественная литургия. Заупокойная панихида по вождям и воинам, павшим за Отечество во все времена, в храме Преподобного Сергия Радонежского.
10.45 Прибытие почетных гостей на Куликово поле и посещение храма Преподобного Сергия Радонежского.
11.10 Торжественное шествие к памятнику-колонне Дмитрию Донскому от храма Сергия Радонежского.
11.15 Лития по воинам, павшим за Отечество во все времена, у памятника-колонны Дмитрию Донскому.
11.25 Гражданский митинг, посвященный 638-й годовщине Куликовской битвы, у памятника-колонны Дмитрию Донскому. Прохождение торжественным маршем воинов-десантников 106 Тульской гвардейской десантной дивизии.
11.50 Шествие участников XXII Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово» к памятнику-колонне Дмитрию Донскому. Дружинный поклон.
19.00 Всенощное бдение в храме Сергия Радонежского.
Интерактивные площадки с 9.00 до 16.00:
- Краснохолмская ярмарка: уличные кафе и торговля продуктовым сувениром;
- Поляна мастеров: выставка-продажа изделий художественного и декоративно-прикладного творчества, мастер-классы и ярмарка продукции пчеловодства;
- Средневековое торжище: выставка-продажа изделий мастеров из клубов военно-исторической реконструкции;
- Епифанское подворье: интерактивная площадка Музея купеческого быта. Соревнования по растопке дровяного самовара, купеческая викторина, игра в городки и шашки, чаепитие;
- Исторические биваки: эпоха Куликовской битвы и интерактивная площадка «Сказание о Мамаевом побоище»; епифанские стрельцы (XVII век); Куликово поле. 1941 год;
- Богатырская застава: игровые состязания по метанию копий-сулиц и стрельбе из лука, бои на спортивных мечах.
В программе возможны изменения.
Телефон для справок: +7(4872)362834.