новости
новости
Регистрация
На улице Металлургов в Туле пьяный водитель устроил ДТП
Фото Юлии Гришиной

На улице Металлургов в Туле пьяный водитель устроил ДТП

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Как сообщает корреспондент Myslo, на улице Металлургов, рядом с домом 65,  Chevrolet Cruze врезался в попутную Daewoo Nexia.

Nexia остановилась на светофоре, на пешеходном переходе было много людей - по счастливой случайности машина не задела пешеходов. 

На месте работают сотрудники ГИБДД, предположительно, виновник аварии пьян. Кроме того, ранее он был лишён водительского удостоверения.  В аварии никто не пострадал. 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:54 +1
Другие статьи по темам
Событие
Аварияпьяный водительДТПсотрудники ГИБДД
Место
Тулаулица Металлургов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле выбрали лучших психологов МЧС России
В Туле выбрали лучших психологов МЧС России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.