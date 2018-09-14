На улице Металлургов в Туле пьяный водитель устроил ДТП

Фото Юлии Гришиной

Как сообщает корреспондент Myslo, на улице Металлургов, рядом с домом 65, Chevrolet Cruze врезался в попутную Daewoo Nexia.

Nexia остановилась на светофоре, на пешеходном переходе было много людей - по счастливой случайности машина не задела пешеходов.

На месте работают сотрудники ГИБДД, предположительно, виновник аварии пьян. Кроме того, ранее он был лишён водительского удостоверения. В аварии никто не пострадал.