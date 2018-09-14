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Погода в Туле 15 сентября: прохладно, облачно, небольшие осадки

Погода в Туле 15 сентября: прохладно, облачно, небольшие осадки

Синоптики обещают умеренный ветер и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе сохранится переменная облачность.

Местами небольшой дождь  (по данным сайта Метеоинфо, 1 мм).  Ветер переменный, до восьми метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +7 до +12 градусов, днём – от +20 до +25. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +2
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