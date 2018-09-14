В Туле выбрали лучших психологов МЧС России

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В рамках ежегодной научно-практической конференции психологической службы ведомства были подведены итоги профессионального конкурса.

В Туле состоялась конференция «Психология экстремальных ситуаций. Теория и практика», в ходе которой были подведены итоги конкурса «Лучший психолог МЧС России 2018».

Первое место досталось сотруднице отделения кадровой и воспитательной работы ФГКУ «27 отряд ФПС по Пермскому краю» Наталье Могиленских.

На втором месте – старший психолог-инспектор отдела кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения ГУ МЧС России по Красноярскому краю Марина Останина.

Третье место заняла психолог из Чеченской республики Мадина Амаева. Кроме того, ей достался приз зрительских симпатий.