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В Туле выбрали лучших психологов МЧС России
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Туле выбрали лучших психологов МЧС России

В рамках ежегодной научно-практической конференции психологической службы ведомства были подведены итоги профессионального конкурса.

В Туле состоялась конференция «Психология экстремальных ситуаций. Теория и практика», в ходе которой были подведены итоги конкурса «Лучший психолог МЧС России 2018».

Первое место досталось сотруднице отделения кадровой и воспитательной работы ФГКУ «27 отряд ФПС по Пермскому краю» Наталье Могиленских.

На втором месте – старший психолог-инспектор отдела кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения ГУ МЧС России по Красноярскому краю Марина Останина.

Третье место заняла психолог из Чеченской республики Мадина Амаева. Кроме того, ей достался приз зрительских симпатий.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:27 +2
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