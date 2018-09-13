Почему выросли налоги туляков?

Сейчас началась активная рассылка налоговых уведомлений. Что делать, если в документах неверные сведения? И почему коэффициент исчисления стал больше?

На эти и другие вопросы ответил заместитель руководителя УФНС России по Тульской области Александр Белишев.

Раньше, когда налог считали по инвентаризационной стоимости, налог за квартиру в пятиэтажке был меньше, чем в девятиэтажке, а сейчас всё стало наоборот. Почему так случилось? Надежда, Тула.

– По законодательству, мы перешли на исчисление налога физических лиц от кадастровой стоимости. Для кого-то налог вырос, а для кого-то уменьшился. Всё зависит от кадастровой оценки, которую осуществляют уполномоченные органы.

У меня есть задолженность, и как у физического лица, и как у предпринимателя. Есть решение суда о завершении процедуры банкротства, оно вступило в силу. Нужно ли подавать какие-то документы в ФНС? Роман, Тула.

– В соответствии с п. 3 ст. 213. 28 Закона о несостоятельности (банкротстве) № 127-ФЗ после завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина. Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 указанной статьи, а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.

Списание задолженности осуществляет территориальный налоговый орган на основании поступившего из суда судебного акта, вступившего в законную силу.

В этом году я получила налоговое уведомление. Сравнив его с уведомлением прошлого года, я увидела, что кадастровая стоимость увеличилась. Соответственно стала больше и сумма налога. Почему так произошло? Марина, Тула.

– В этом году мы исчисляем налоги физическим лицам за 2017 год, соответственно с 2017 года изменилась кадастровая стоимость: постановлением правительства Тульской области утверждены новые результаты кадастровой оценки. Если вы не согласны с кадастровой стоимостью объекта, вам нужно обратиться либо в министерство имущественных и земельных отношений Тульской области, либо в соответствующую комиссию в Управлении Росреестра по Тульской области, или можно оспорить её через суд. Если суд вынесет решение об уменьшении кадастровой стоимости, налоговая инспекция сделает перерасчет налогов с того года, в котором вы подадите заявление в комиссию или в суд.

В налоговом уведомлении содержится неверная информация о недвижимости. Что делать? Евгения, Тула.

– Если в уведомлении неверная информация об объекте, вам нужно лично обратиться в налоговую инспекцию, предпочтительно в ту, где объект стоит на налоговом учете, или написать нам через «Личный кабинет налогоплательщика физического лица». Также можно написать через сервис «Обратиться в ФНС России» на сайте www.nalog.ru . Мы проведем проверку и, в случае необходимости, сделаем перерасчет.

Я получила уведомление по налогу на имущество физлиц. Сейчас коэффициент начисления стоит 0,4, а в прошлом году был – 0,2. С чем связаны изменения? Татьяна, Тула.

– Законодательство предусматривает поэтапный переход на исчисление налога на имущество физлиц от кадастровой стоимости с применением коэффициентов. В прошлом году был первый год такого исчисления, поэтому коэффициент был 0,2, а в этом году он увеличился до 0,4. В следующем году коэффициент будет 0,6, но повышение будет не более 10% от суммы прошлого года. Т.е. в 2019 году рост налога на имущество физических лиц будет не более 10%.

Почему мне не пришло налоговое уведомление? Я вижу начисления в личном кабинете на сайте ФНС, но бумажная квитанция мне до сих пор не пришла. Это нормально? Тамара, Новомосковск.

– Те, кто зарегистрирован в «Личном кабинете налогоплательщика физического лица» на сайте ФНС России не получают налоговые уведомления по почте. Возобновить получение налоговых уведомлений на бумаге по почте можно, проставив отметку в разделе «Контактная информация» в личном кабинете. Восстановить пароль от личного кабинета, можно, обратившись с паспортом в любую налоговую инспекцию.

Не пришло налоговое уведомление. Уже стоит беспокоиться? Анна, Тула.

– Срок уплаты налогов в этом году – не позднее 3 декабря. Почти все налоговые уведомления отправлены получателям. Если вам оно до сих пор не пришло, советуем обратиться с паспортом в любую налоговую инспекцию. Уделить этому время стоит уже сейчас, так как если в уведомлении будут обнаружены неточности, для перерасчета потребуется проверка, которая может занять длительное время.

Можно ли оплатить налоги онлайн? Мария, Тула.

– Оплатить налоги онлайн можно в личном кабинете на сайте www.nalog.ru, через портал госуслуг или посредством приложения «Сбербанк Онлайн» с помощью QR-кода или по индексу документа, указанного на уведомлении.