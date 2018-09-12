В ефремовском пруду нашли труп мужчины без головы и кистей рук

Ефремовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В понедельник, 10 сентября, в пруду рыбхоза «Кобыленка» вблизи деревни Кытино Ефремовского района было найдено тело мужчины без головы и кистей рук. Его личность не установлена.

Приметы потерпевшего: мужчина ростом 180-190 см, умеренного питания, размер обуви 41-42, на плечах и грудной клетке имеются веснушки, особые приметы отсутствуют, волосы на лобке светло-русые, был одет в мужские темно-синие плавки.

Предполагается, что тело попало в воду в ночь с воскресенья на понедельник, в период с 21.30 до 9.30. Всех, кому что-либо известно о предполагаемой личности потерпевшего, следователи просят сообщить по телефонам 02 и 8(48741) 6-36-87.