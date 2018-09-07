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В Пролетарском парке мужчина изнасиловал тулячку

В Пролетарском парке мужчина изнасиловал тулячку

Злоумышленник заманил ее туда обманным путем.

В Туле следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летнего уроженца Нижегородской области. Он обвиняется в ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 1 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшей), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

По версии следствия, 29 июня поздно вечером обвиняемый, проходя мимо одного из подъездов дома № 45 по ул. Металлургов, похитил оставленный без присмотра велосипед.

В этот же день в период с 22.30 до 23.15 мужчина находился в Пролетарском парке. К нему за помощью обратилась девушка — она разыскивала своего знакомого.

Обвиняемый соврал ей, сказав, что видел ее друга в лесном массиве.

Там злоумышленник напал на доверчивую девушку, совершил иные действия сексуального характера, а затем изнасиловал.

– В ходе проведения совместных следственных и оперативно-разыскных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению указанных преступлений. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:38 0
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