новости
новости
Регистрация
В Тульской области водитель на скорости протаранил отбойник
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области водитель на скорости протаранил отбойник

В аварии пострадали два человека.

5 сентября в 00.20 на 9-м километре автодороги «Алексин-Егнышевка-Ламоново» в Алексинском районе 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и протаранил отбойник.

Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали водитель и его 17-летний пассажир, который в момент ДТП находился на переднем пассажирском сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:01 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область
Прочее
пострадавшие

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают сняться в сериале «Мир, дружба, жвачка»
Туляков приглашают сняться в сериале «Мир, дружба, жвачка»
Какие тульские УК не подготовили дома к зиме?
Какие тульские УК не подготовили дома к зиме?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.