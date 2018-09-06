В Тульской области водитель на скорости протаранил отбойник

Фото УГИБДД по Тульской области.

5 сентября в 00.20 на 9-м километре автодороги «Алексин-Егнышевка-Ламоново» в Алексинском районе 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и протаранил отбойник.

Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали водитель и его 17-летний пассажир, который в момент ДТП находился на переднем пассажирском сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности.