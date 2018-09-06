Туляков приглашают сняться в сериале «Мир, дружба, жвачка»

Для съемок в сериале «Мир, дружба, жвачка» требуются актеры массовых сцен на роль дублеров главных героев на сцену погони. Оплата 1000 рублей.

Подробнее о сериале Myslo писал здесь.

Примерный возраст персонажей — 14−16 лет, а также 23 года и 28 лет.