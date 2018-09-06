Туляков приглашают сняться в сериале «Мир, дружба, жвачка»
Сериал снимает телеканал ТНТ.
Для съемок в сериале «Мир, дружба, жвачка» требуются актеры массовых сцен на роль дублеров главных героев на сцену погони. Оплата 1000 рублей.
Подробнее о сериале Myslo писал здесь.
Примерный возраст персонажей — 14−16 лет, а также 23 года и 28 лет.
- Санька — 14−16 лет, брюнет, рост 168, размер одежды 42−44.
- Вовка 14−16 лет, рыжий, рост 168, размер одежды 40−42.
- Илюша 14−16 лет, брюнет, рост 175, размер одежды 44−46.
- Дрюча 14−16 лет. блондин, рост 166, размер 46.
- Женька (девушка), 14−16 лет, русая с рыжеватым отливом, рост 164, размер 42−44.
- Дизель (мужчина) 23−25 лет, брюнет с короткой стрижкой, рост 182, размер 48−50.
- Кощей (мужчина) 28−30 лет, русый, рост 172, размер одежды 44−46.
Фотографии и данные присылайте в личные сообщения ВКонтакте Елизавете Никифоровой.
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