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Какие тульские УК не подготовили дома к зиме?

Какие тульские УК не подготовили дома к зиме?

На сегодняшний день более 90% многоквартирных домов уже получили паспорта готовности к зиме.

Сегодня на пресс-конференции руководитель Государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко рассказал о задачах, которые перед ним поставил после утверждения на должность губернатор Алексей Дюмин.

Одной из главных задач он назвал контроль за подготовкой к отопительному сезону. На сегодняшний день более 90% многоквартирных домов уже получили паспорта готовности к зиме.

На особом контроле ГЖИ Тульской области находятся две управляющие компании Киреевска — «Ваш дом» и «Партнёр». С их руководителями проводилась встреча, по окончании которой им был дан срок до 10 сентября провести опрессовку в МКД.

Также на контроле работа УК ООО «Формула» (бывший «Тулжилхоз»). Компания находится на самой последней строчке рейтинга, в управлении у неё 70 многоквартирных домов.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:47 +2
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Люди
Леонид Ивченко
Место
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