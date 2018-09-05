Какие тульские УК не подготовили дома к зиме?

На сегодняшний день более 90% многоквартирных домов уже получили паспорта готовности к зиме.

Сегодня на пресс-конференции руководитель Государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко рассказал о задачах, которые перед ним поставил после утверждения на должность губернатор Алексей Дюмин.

Одной из главных задач он назвал контроль за подготовкой к отопительному сезону. На сегодняшний день более 90% многоквартирных домов уже получили паспорта готовности к зиме.

На особом контроле ГЖИ Тульской области находятся две управляющие компании Киреевска — «Ваш дом» и «Партнёр». С их руководителями проводилась встреча, по окончании которой им был дан срок до 10 сентября провести опрессовку в МКД.

Также на контроле работа УК ООО «Формула» (бывший «Тулжилхоз»). Компания находится на самой последней строчке рейтинга, в управлении у неё 70 многоквартирных домов.