Суд над хирургом Тульского онкодиспансера: допрошена еще одна пострадавшая пациентка

Напомним, врач обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

В Пролетарском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела по факту смерти Ирины Соповой в Тульском областном онкологическом диспансере. На скамье подсудимых – хирург-онколог Игорь Бубликов.

Врач обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

На состоявшемся во вторник, 4 сентября, судебном заседании в качестве свидетеля была допрошена одна из бывших пациенток подсудимого. Она рассказала, что несколько лет назад во время операции хирург Игорь Бубликов случайно проткнул ей мочеточник.

Также на судебном процессе выступил приглашенный подсудимым эксперт, который рассказал, что развитие тромбоэмболии не всегда связано с перитонитом.

Сегодня судебное разбирательство продолжилось.

О том, что 40-летней Ирине необходима операция, супруги узнали внезапно: хотели родить второго ребенка, но зачать малыша не получалось. Решили провериться, и в результате у Ирины обнаружили патологию. Биопсия показала опухоль шейки матки, первая стадия. 9 января 2017 года Ирину положили в онкологический диспансер и 12 января сделали лапароскопическую операцию по удалению матки. Оперировал хирург диспансера, зам. главного врача Игорь Дмитриевич Бубликов.

После операции Ирина Сопова чувствовала себя плохо, у неё всё время держалась температура. Только 23 января врачи поняли, что причину недомогания надо искать в кишечнике. Была проведена повторная операция – оказалось, что у Ирины во время предыдущей операции был случайно перфорирован кишечник. Его зашили, но и после второй операции пациентке легче не стало. Низ живота продолжал болеть.

Вечером 27 января Ирина очень плохо себя чувствовала: к непрекращающейся боли в животе (больно было даже разговаривать) добавилось сильное головокружение. Утром 28 января женщина скончалась. Причина смерти – тромбоэмболия легочной артерии.

По мнению следствия, развившийся в результате повреждения кишечника перитонит стал причиной тромбоэмболии легочной артерии.

Оперировавший Ирину врач Игорь Бубликов сейчас под подпиской о невыезде, следователи арестовали его имущество. Сам Игорь Бубликов с обвинением не согласен и своей вины не признает.

Если по итогу рассмотрения материалов уголовного дела вина Игоря Бубликова будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы и запрет заниматься профессиональной деятельностью на срок до трех лет. Если нет – полное оправдание.