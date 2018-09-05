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В Туле пенсионерку сбили на пешеходном переходе
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле пенсионерку сбили на пешеходном переходе

Пострадавшую госпитализировали.

4 сентября в 8.10 на 115-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» в Туле 29-летняя женщина, управляя автомобилем «Ивеко», по предварительной информации, сбила пешехода. 79-летняя пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавшая с различными травмами была госпитализирована.

тульская госавтоинспекция

Уважаемые водители, приближаясь к пешеходному переходу, снизьте скорость и убедитесь в отсутствии пешеходов, желающих перейти проезжую часть.

Пешеходам же рекомендуется убедиться в том, что все автомобили вас пропускают и только после этого начинать переходить проезжую часть по пешеходному переходу. Не стоит быть излишне самоуверенными ни за рулем автомобиля, ни стоя на краю пешеходного перехода — это может привести к самым неблагоприятным последствиям.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:38 0
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