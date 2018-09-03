В тульских МФЦ пройдут консультации Роспотребнадзора
Каждый желающий получит подробные разъяснения по вопросам потребительского законодательства.
Управление Роспотребнадзора по Тульской области во вторник, 4 сентября, проведёт бесплатные консультации в региональных МФЦ.
Граждане получат ответы на вопросы, касающиеся сферы защиты прав потребителей. При необходимости специалисты помогут подготовить письменные претензии или исковые заявления в адрес недобросовестных продавцов. Консультации пройдут с 9.00 до 18.00 по следующим адресам:
- Тула, проспект Ленина, д 63,
- Алексин, площадь Ленина, д. 8,
- Новомосковск, ул. Московская, д. 7,
- Суворов, ул. Ленина, д. 12,
- Щекино, ул. Шахтерская, д. 21,
- Ефремов, пл. Красная, д. 1.
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