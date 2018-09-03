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В тульских МФЦ пройдут консультации Роспотребнадзора

В тульских МФЦ пройдут консультации Роспотребнадзора

Каждый желающий получит подробные разъяснения по вопросам потребительского законодательства.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области во вторник, 4 сентября, проведёт бесплатные консультации в региональных МФЦ.

Граждане получат ответы на вопросы, касающиеся сферы защиты прав потребителей. При необходимости специалисты помогут подготовить письменные претензии или исковые заявления в адрес недобросовестных продавцов. Консультации пройдут с 9.00 до 18.00 по следующим адресам:

  • Тула, проспект Ленина, д 63,
  • Алексин, площадь Ленина, д. 8,
  • Новомосковск, ул. Московская, д. 7,
  • Суворов, ул. Ленина, д. 12,
  • Щекино, ул. Шахтерская, д. 21,
  • Ефремов, пл. Красная, д. 1.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:42 +1
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