В тульских МФЦ пройдут консультации Роспотребнадзора

Каждый желающий получит подробные разъяснения по вопросам потребительского законодательства.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области во вторник, 4 сентября, проведёт бесплатные консультации в региональных МФЦ.

Граждане получат ответы на вопросы, касающиеся сферы защиты прав потребителей. При необходимости специалисты помогут подготовить письменные претензии или исковые заявления в адрес недобросовестных продавцов. Консультации пройдут с 9.00 до 18.00 по следующим адресам: