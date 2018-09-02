«Енисей» — «Арсенал»: Текстовая трансляция матча

Фото ПФК «Арсенал»

2 сентября тульский «Арсенал» проводит на выезде матчем против красноярского «Енисея». Следим за игрой вместе с Myslo!

83' Лесовой, похоже, получил серьезное повреждение в столкновении с Торбинским. Не может подняться с поля, вышли медики.

81' Подача со штрафного в опасной близости от вратарской - Юрченко выносит мяч кулаками. Затем Альварес подхватил отскочивший мяч и нанес мощный удар прямиком в Дугалича. Тому потребовалось время, чтобы прийти в себя после такого.

80' Последняя замена у "Арсенала" - Берхамов поле покидает, в игру вступает Кадири.

80' Саркисов уронил Лесового недалеко от лицевой.

77' Огуде грубо сыграл против Костадинова. И получил желтую карточку - первая у "Енисея" в этом матче. У арсенальцев уже два горчичника.

74' Команды обмениваются заменами. У «Енисея» выходит Гавазай вместо Комолова. Через полминуты у «Арсенала» — Мирзов вместо Ткачева.

72' Берхамов падает на поле - судя по всему, свело ногу. Выбежавших медиков арбитр отсылает назад, за пределы поля, - их помощь не требуется.

69' Денисов получает желтую карточку за жесткий стык с Костюковым.

68' Берхамов отважился на дальний удар метров с 30-ти. И застал врасплох Юрченко, который не сумел зафиксировать мяч в руках с первого раза!

66' Подача со штрафного закончилась фолом в атаке.

65' Первая желтая карточка! Костадинов свалил Торбинского и получил горчичник.

65' К сачстью, обошлось. Георги уже вернулся на поле.

64' После небольшого столкновения с игроком «Енисея» Костадинов упал на поле, держась за правую ногу. На поле медики. Тревожно.

61' После розыгрыша штрафного удар головой наносит Грицаенко. Мяч летит выше и в сторону от перекладины ворот Нигматуллина.

60' Да, есть замена. Лесовой меняет Бакаева. Надеемся на оживление атаки «Арсенала».

58' Ура, будет замена у «Арсенала»! Готовится к выходу Лесовой.

56' Отличный угловой сейчас был у ворот «Арсенала». Это сарказм. Сначала арбитр с подающим игроком секунд 15 препирались о том, как должен лежать мяч, а затем красноярский футболист отправил его прямым ударом в аут. Ну что за матч?!

53' Угловой ни к чему интересному не привел.

52' Ответ от «Енисея». По левому флангу прорвался Кичин и прострелил в район вратарской. Но там защитники «Арсенала» успели вынести мяч за лицевую. Угловой.

51' Неужели!!! Первый серьезный момент у ворот «Енисея»! После подачи Ткачева с углового Юрченко кулаками вынес мяч за пределы штрафной, где его ждал Берхамов. Кантемир, сместившись чуть правее, мощно пробил. Увы, чуть выше перекладины.

50' На этот раз попытка заброса от «Арсенала». Но подачу Горбатенко легко вынесли енисейцы.

48' Второй тайм начинается в духе первого. Без обострений, с перекатами мяча в центре поля. Лишь только редкие забросы «Енисея» в штрафную «Арсенала» не дают задремать. Впрочем, наша оборона с этими робкими попытками справляется.

46' Главные тренеры обошлись без замен в перерыве.

46' Второй тайм.

Давай, «Арсенал», поднажми!

Перерыв. Блиц-интервью с футболистами:

Виктор Альварес, защитник «Арсенала»:

- В первом тайме мы контролировали мяч. Во втором тайме будем стараться, чтобы было больше моментов впереди.

Дмитрий Торбинский, полузащитник «Енисея»:

- Начали неплохо, создавали опасные моменты, контролировали. Забить сразу не получилось, и ближе к концу тайма отдали инициативу. Надо добавлять во втором тайме.

Перерыв. Оперативный фоторепортаж с первого тайма от ПФК «Арсенал»:

Перерыв. Неинтересную и даже местами откровенно скучную игру мы наблюдали в течение первых 45 минут. Даже и вспомнить нечего. Уходим отдыхать с надеждой на качественно другой второй тайм.

45' Одну минуту добавил арбитр к основному времени тайма.

44' Еще один момент, отлично характеризующий эту игру. Юрченко, разыгрывая мяч от ворот, запустил его в аут.

43' Заброс Ткачева на Джорджевича, которого в штрафной опекали два игрока «Енисея». Мяч пролетел по головам параллельно воротам и ушел в аут.

42' Огуде локтем неприятно ткнул в спину Ткачева. Судья эмоционально показал красноярскому футболисту, что еще один такой фол — и он будет на карточке.

40' Жертва фола — Костадинов — после подачи со штрафного пробил головой по воротам Юрченко. Но удар был слабоват и точно в то место, где находился вратарь «Енисея».

39' Сфолили на Костадинове, сорвав нам потенциальную атаку. Арбитр пока карточки не расчехлял.

37' По правому флангу прошел Саркисов, прострелил в район вратарской «Арсенала», но наши защитники успели сориентироваться и вынести матч.

36' Очень грубый подкат под Торбинского — пожалуй, одного из главных действующих лиц сегодняшней игры. Перед матчем о нем много говорили — переход очень громкий и даже сенсационный, сегодня его первый матч за «Енисей». Вроде бы все обошлось, но этот момент очень хорошо отражает картину всего матча — много стыков, мало атак.

35' «Арсенал» провел атаку по левому флангу. Первую подачу на Джорджевича в район 11-метровой енисейцы отбили. Затем Берхамов подхватил отскочивший мяч и отправил Альвареса вперед по левому флангу. Тот сделал передачу-удар в сторону ворот Юрченко — мяч приземлился на сетку ворот.

31' Замена у «Енисея». Похоже, Аленичеву, как и нам, надоело смотреть на это вялое течение игры, и он решился на перестановки уже в первом тайме. Саркисов выходит вместо Обрадовича!

30' Подача — Берхамов выпрыгивает и головой выносит мяч за лицевую Просим повторить!

29' «Привезли» арсенальцы на ровном месте угловой у своих ворот.

27' Наконец-то у «Арсенала» получилась неплохая атака! Сначала Горбатенко попробовал пробить из-за пределов штрафной — мяч заметался среди игроков «Енисея». Затем последовал заброс в штрафную номинальных хозяев на набегавших Джорджевича и Ткачева. Но защитники «Енисея» этого обострения не допустили.

25' Игра постепенно сместилась на половину поля «Енисея». Опасных моментов как не было, так и нет, зато «Арсенал» стал больше владеть мячом. И даже какие-то подходы к штрафной соперника намечаются!

20' Пока на поле такое же уныние, как и на трибунах стадиона Тюмени. Острых атак нет, в основном перекат мяча. С трибун слышно только одиночные выкрики самых отчаянных болельщиков. Хотелось бы видеть (и слышать) чего-то повеселее.

15' После подачи с фланга в борьбе с Денисовым упал Обрадович, скинув мяч на набегающего партнера. Того умело остановил Берхамов, не дав ему нанести удар по воротам «Арсенала». В итоге мяч в руках Нигматуллина, а в нашей штрафной лежат-страдают три игрока. К счастью, без травм, игра продолжается.

14' Джорджевич взял игру на себя и, получив мяч в центре поля, протащил его к штрафной краноярцев и нанес дальний удар. Над перекладиной! Есть первый удар по воротам «Енисея» от арсенальцев!

12' Костадинов попытался начать контратаку «Арсенала» от центра поля, но в итоге сам же выпустил игровой снаряд за боковую линию.

10' Пока мяч лучше держится у «Енисея», за первые 10 минут тайма красноярцы провели несколько неплохих атак. «Арсенал» же пока не может ответить даже хоть какой-нибудь контратакой.

5' После очередного навала на ворота «Арсенала» Берхамов пытался вынести мяч подальше, но попал в игрока «Енисея», и экс-арсеналец Зотов отважился на дальний удар по отскочившему мячу. Сильно выше ворот.

2' Угловой ни к чему не привел — наша защита отработала на «пятерку».

1' Перекладина! После подачи с правого фланга атаки «Енисея» мяч упал сверху на перекладину и отскочил в поле. Очень неожиданно для Артура Нигматуллина! К счастью, Хагуш быстро подсуетился и грудью вынес мяч за лицевую. Как итог — первый угловой в матче.

1' Фальшстарт. Со второго свистка только стартанули!

1' Стартовый свисток прозвучал.

Вперед, за Тулу!!!

0' Команды появляются на поле. Трибуны полупустые (честнее будет сказать — пустые), сказывается игра на нейтральном поле… Но ничего, мы поддержим «Арсенал» дистанционно!

0' Стартовые составы и скамейки запасных:

0' Цитаты перед матчем:

0' Антураж перед матчем «Енисей» — «Арсенал» от пресс-службы тульского клуба:

0' «Арсенал» ожидает встреча со своим, наверное, самым любимым наставником с приставкой «экс» — Дмитрием Аленичевым. Именно он сейчас тренирует красноярский «Енисей». Пока что красноярцы идут на 15-м месте, «Арсенал» — немногим выше, занимает 11-ю строчку. Вот только настрой перед сегодняшним матчем разный: «Енисей» одержал первую победу в прошлом туре, а «Арсенал» обидно проиграл «Ростову». Будем надеяться, именно сегодня наступит переломный момент, и канониры начнут радовать своих поклонников победами.

0' Добрый день, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! В 14.00 прозвучит стартовый свисток на матч канониров против красноярского «Енисея», который пройдет на нейтральном поле в Тюмени. Болеем за наших красно-желтых вместе с Myslo!