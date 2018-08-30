Во дворе на улице Чаплыгина найден труп 38-летнего мужчины

Как сообщает СУ СК по Тульской области, вечером 29 августа 2018 года во дворе одного из домов на ул. Чаплыгина в Туле было найдено тело 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

В ходе проведения следственных и оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам установлены мужчины, причастные к совершению указанного преступления. Одному из них 27 лет, второму – 30.

Подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение. Следователями ходатайствуют об аресте подозреваемых. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В СК пока воздерживаются от разглашения подробностей дела.