Ночью в Туле горел офис «Росимущества»

Пожар случился около половины третьего ночи в здании на ул. Сойфера в Туле.

По сообщению МЧС, 30 августа 2018 года в 2.21 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании в кирпичном здании на ул. Сойфера.

На место происшествия выехали пожарные расчеты ПСЧ-4 и ПСЧ-11.

Открытое горение быстро ликвидировали. При пожаре никто не пострадал.

В результате происшествия в одном из помещений здания выгорело пластиковое окно, сама комната закоптилась.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.