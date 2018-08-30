Ночью в Туле горел офис «Росимущества»
Пожар случился около половины третьего ночи в здании на ул. Сойфера в Туле.
По сообщению МЧС, 30 августа 2018 года в 2.21 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании в кирпичном здании на ул. Сойфера.
На место происшествия выехали пожарные расчеты ПСЧ-4 и ПСЧ-11.
Открытое горение быстро ликвидировали. При пожаре никто не пострадал.
В результате происшествия в одном из помещений здания выгорело пластиковое окно, сама комната закоптилась.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
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