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В Суворове сотрудница банка оформляла кредиты на несуществующих людей

В Суворове сотрудница банка оформляла кредиты на несуществующих людей

Таким образом она «заработала» более 600 тысяч рублей.

В Суворове районный суд вынес приговор 44-летней местной жительнице М. за два крупных факта мошенничества.

Женщина в 2014-2016 годах, работая в АО «ОТП Банк», указав ненастоящие сведения, оформила потребительские кредиты на несуществующих лиц, а перечисленные банком 653 290 рублей забрала себе.

За это суд приговорил М. к штрафу в 250 тысяч рублей. Кроме этого мошенница добровольно вернула кредитной организации 122 тысячи рублей, оставшаяся сумма взыскана с нее по решению суда.

Уголовное дело в отношении М. было возбуждено по результатам прокурорской проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:10 +4
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