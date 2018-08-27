Под Тулой по факту страшной аварии с пятью погибшими возбуждено уголовное дело

По факту страшной аварии, которая произошла 24 августа в Щекинском районе на 200-м километре трассы «Крым», возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом Myslo рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Напомним, в 20.15 столкнулись зерновой КамАЗ и «Лада Приора». Автокатастрофа унесла жизни пятерых мужчин. Четверо пассажиров легковушки погибли на месте происшествия. За жизнь 27-летнего водителя боролись врачи, однако мужчина скончался.

По предварительной информации, лобовое столкновение произошло из-за выезда «Лады» на встречку.