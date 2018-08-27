За неделю в Туле произошло 74 аварийных отключения света, газа и воды

Об этом сообщил заместитель начальника МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Сергей Рожков.

В период с 20 по 27 августа в ЕДДС поступило 6249 обращений граждан. В Туле произошло 74 аварийных отключения по водо-, газо- и электроснабжению.

За отчетный период на территории муниципального образования произошло четыре пожара, а также 188 ДТП, в которых пострадало 17 человек.

Сотрудники поисково-спасательной службы совершили 85 выездов, в результате которых была оказана помощь 127 гражданам, спасено пять человек.