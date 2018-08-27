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В Тульской области прошел XVII Кубок телеканала «Охотник и рыболов»

В Тульской области прошел XVII Кубок телеканала «Охотник и рыболов»

Мероприятие прошло в развлекательном комплексе «Цитадель» при поддержке комитета Тульской области по развитию туризма.

Главным событием Кубка стал охотничий турнир, который проводился в личном первенстве по двум категориям: охотники-любители и охотники-спортсмены. Стрельба была стилизована под охоту на дичь — мишени имитировали полеты охотничьих птиц: уток, вальдшнепов, бекасов, фазанов и др.

В соревнованиях приняли участие свыше 100 спортсменов из Тульской, Московской, Омской, Воронежской, Рязанской, Тверской и Смоленской областей.

Главным судьей соревнований выступил мастер спорта международного класса по стендовой стрельбе, чемпион СССР Бездельгин Сергей Вячеславович.

Для гостей организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу. Каждый желающий смог поучаствовать в мастер-классах по изготовлению охотничьих браслетов из кожи, мыловарению или охотничьей кухне, провести тест-драйв внедорожной техники, проверить свою меткость и ловкость в интерактивных зонах «Тир», «Лассо» и «Кнут», а также показать свои достижения в вокале, исполнив песни об охоте и рыбалке в тематической зоне «Караоке».

Кроме того, посетители по достоинству смогли оценить красоту и грациозность собак охотничьих пород, которые приняли участие в специализированном параде, посетить выставку охотничьих трофеев, а также сделать памятное фото с хищными птицами.

На протяжении всего дня на главной сцене фестиваля для гостей и участников мероприятия выступали артисты популярных творческих коллектив региона, проводились многочисленные конкурсы и розыгрыши призов.

В завершение мероприятия главный судья соревнований подвел итоги спортивных выступлений и победителям вручили кубки, медали, дипломы и ценные призы. Общий призовой фонд составил 900 000 рублей.

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Кубок канала Охотник и рыболов, Фото: 1
Кубок канала Охотник и рыболов, Фото: 2
Кубок канала Охотник и рыболов, Фото: 3
Кубок канала Охотник и рыболов, Фото: 4
Кубок канала Охотник и рыболов, Фото: 5
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