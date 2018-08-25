Страшная авария под Тулой: погиб пятый участник ДТП

Ранее Myslo сообщал о том, что 24 августа в 20.15 в Щёкинском районе, на 200-м километре трассы «Крым» произошло ДТП с участием зерновоза «КамАЗ», и легковой «Лады Приоры».

По предварительной информации, лобовое столкновение произошло из-за выезда «Лады» на встречку. От полученных травм на месте ДТП скончались четыре пассажира легковушки, водитель «Лады» находился в крайне тяжёлом состоянии.

Сегодня стало известно, что спустя несколько часов после ДТП водитель «Приоры» скончался. Жуткая авария унесла жизни пяти человек, находившихся в салоне легковушки.