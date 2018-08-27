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На трассе в Тульской области в ДТП с грузовиком пострадала годовалая девочка
Фото УГИБДД по Тульской области.

На трассе в Тульской области в ДТП с грузовиком пострадала годовалая девочка

КамАЗ протаранил попутный «Хёндэ Санта Фе».

На 297-м километре автодороги М-2 «Крым» в Чернском районе 49-летний водитель автомобиля КамАЗ-53212 с прицепом, по предварительным данным, врезался в попутный «Хёндэ Санта Фе». От удара иномарка съехала в кювет и врезалась в ЛЭП.
 
В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в аварии пострадала годовалая пассажирка «Хёндэ». На момент ДТП девочка находилась в салоне автомобиля в специальном детском удерживающем устройстве.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:31 0
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