На трассе в Тульской области в ДТП с грузовиком пострадала годовалая девочка

Фото УГИБДД по Тульской области.

На 297-м километре автодороги М-2 «Крым» в Чернском районе 49-летний водитель автомобиля КамАЗ-53212 с прицепом, по предварительным данным, врезался в попутный «Хёндэ Санта Фе». От удара иномарка съехала в кювет и врезалась в ЛЭП.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в аварии пострадала годовалая пассажирка «Хёндэ». На момент ДТП девочка находилась в салоне автомобиля в специальном детском удерживающем устройстве.