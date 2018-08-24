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В Тульской области сгорел фельдшерско-акушерский пункт
Фото fedpress.ru.

В Тульской области сгорел фельдшерско-акушерский пункт

Минздрав Тульской области начал проверку пожарной безопасности в ФАПах.

23 августа в д. Федоровка произошло возгорание в помещении фельдшерско-акушерского пункта. Причиной стал пожар в примыкающем к ФАПу помещении бывшего почтового отделения. Огонь распространился по кровле. Из помещения медучреждения успели вынести все имущество, которое в настоящее время вывезено в амбулаторию поселка Алешня. При возгорании никто не пострадал.

Сгоревший ФАП обслуживал жителей деревни Федоровка и прилегающих населенных пунктов. Пациентами медучреждения были 1 000 человек, 400 из них — дети. Теперь оказание медицинской помощи жителям Федоровки будет осуществлять передвижной комплекс, оснащенный всем необходимым оборудованием.

Работать комплекс будет ежедневно с 8.00 до 11.30 рядом со школой деревни Федоровка.

Министерство здравоохранения Тульской области в кратчайшие сроки подготовит необходимую документацию для начала ремонтных работ и восстановления деятельности ФАПа. Для предотвращения повторения подобных случаев региональный минздрав инициировал проверку всех ФАПов, амбулаторий и прилегающих к ним помещений на предмет соблюдения норм пожарной безопасности и ограничение несанкционированного доступа в них.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:30 +1
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Место
ФедоровкаТульская область

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