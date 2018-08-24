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Туляки смогут выкупить на аукционах имущество должников

Туляки смогут выкупить на аукционах имущество должников

С молотка пустят движимое и недвижимое имущество на сумму более 200 млн рублей.

Судебные приставы-исполнители накладывают арест на имущество, принадлежащее должникам, для дальнейшей реализации и погашения задолженностей.

Арестованное имущество передаётся на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Ближайшие аукционные торги состоятся в среду, 29 августа, в 12.00, по адресу: Рязань, ул. Дзержинского, д. 14-Б, кабинет 33. На торги выставлены автомобили, сельхозтехника, оборудование, а также несколько земельных участков и казарма. Общая стоимость лотов – порядка 50 млн рублей.

Также состоятся торги в четверг, 30 августа, в полдень, в Туле, на улице Сойфера, д. 16, кабинет 200. С молотка уйдёт недвижимость, оцениваемая в 167 млн 898 тысяч рублей – земельные участки, нежилые здания, квартиры, дома, коровники, склад минеральных удобрений, зернохранилище.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:30 −1
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