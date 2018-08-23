Какие улицы Тулы будут обесточены 24 августа
Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- Красноармейский пр-т, 30, 32, 34, 26,
- ул. Фрунзе, 5,
- ул. Сойфера, 23, 19, 21, 27, 29, 25,
- пр-т Ленина, 139-а, 133-а, 133-б, 133-в,
- ул. Волоховская, 18-а, 29-51 (нечётн.), 8 к. 2, 10-а, 12, 12-а,
- ул. Овражная, 50,
- Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-а, 37, 39, 43-а,
- ул. Болотова, 21-а-53 (нечётн.), 24-72 (чётн.),
- ул. Профсоюзная, 18, 20, 20-а, 22,
- 7-й пр-д, 41-63-б (нечётн.), 56-а, 56-74 (чётн.),
- ул. Рогова, 14, 18, 20, 22, 22-а,
- 4-й пр-д, 47, 64,
- ул. Кооперативная, 22,
- 6-й пр-д, 70,
- 8-й пр-д, 73,
- ул. М. Жукова, 8, 4, 6, 8-б, 10,
- Ханинский пр-д, 15, 15 к. 1, к. 2, к. 3, к. 4,
- п. Михалково: ул. Белоусова, 2-30 (чётн.), 11-27 (нечётн.),
- ул. Кольцевая, 1, 7, 7-а, 9, 2, 6-а, 17, 19, 14-56 (чётн.), 21-45 (нечётн.),
- ул. Крылова, 2-26 (чётн.), 5-25 (нечётн.),
- ул. Бородина, 20-40 (чётн.), 11-25 (нечётн.),
- ул. Поленова, 3-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- ул. Гастелло, 1-б-39 (нечётн.), 8-а-32 (чётн.),
- ул. Можайского, 1-23, 36,
- ул. Добролюбова, 1-31,
- ул. Яблочкова, 38-56 (чётн.), 2,
- ул. Панфиловцев, 50-66 (чётн.), 41-59 (нечётн.),
- п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 19-91,12-а.
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