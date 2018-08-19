Пожар на улице Нормандии-Неман в Туле тушили 12 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На ликвидацию возгорания потребовалось 17 минут. Никто не пострадал.

В ночь на воскресенье, в 2.39, на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании нежилого дома на улице Нормандии-Неман.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. Они добрались до места за десять минут. Открытое горение было ликвидировано в 3.06.

В результате происшествия выгорела комната на первом этаже площадью 20 квадратных метров и обгорела обрешетка кровли. Никто не пострадал.

Для ликвидации последствий пожара от МЧС России привлекалось 12 человек и 4 единицы техники. Причина возгорания устанавливается.