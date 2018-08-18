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Погода в Туле 19 августа: переменная облачность и до 28 тепла
Фото из архива Myslo.

Погода в Туле 19 августа: переменная облачность и до 28 тепла

Синоптики обещают южный ветер и атмосферное давление в пределах нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье, 19 августа, в регионе сохранится переменная облачность, без осадков.

Ветер южный, с порывами до 8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°С, днем воздух прогреется до +28 °C.

Атмосферное давление в норме — 745−750 мм ртутного столба.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 09:00 +5
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