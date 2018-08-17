«Газон» в кремле на 17 августа: игра «Го» и тайны тульских улочек
Вход на все площадки проекта свободный.
До конца лета каждый будний день в Тульском кремле работают различные площадки молодежного проекта «Газон». Публикуем афишу мероприятий на 17 августа.
10.00 — Йога для стройности.
19.00 — Балет на ковриках.
14.00 — Настольные игры: Монополия, Имаджинариум, Дженга, Уно, Дневник авантюриста, Свинтус, Самурай, Манчкин, Экивоки, Alias, D&D, Метро 2033 и др.
18.00 — Мастер-класс по игре «Го».
15.30−17.00 — Лекция «Основы публичных выступлений».
17.00−18.30 — Клуб иностранного общения — беседа и игры.
14.00 — мастер-класс по мыловарению.
17.00 — мастер-класс по керамике от Центра традиционной тульской керамики.
3D-моделирование:
- 16.00−17.00 — «Новички»;
- 17.00−18.00 — «Постоянные участники».
17.00 — экскурсия «Тайны тульских улочек». Увлекательные истории и факты о территории вокруг Тульского кремля, тайны дворцов тульских купцов и промышленников и многое другое. Сбор группы в 16.50 у инфоцентра проекта «Газон» в Тульском кремле.
На экскурсии требуется предварительная запись.
Вход на все мероприятия свободный.
При неблагоприятных погодных условиях возможны изменения в расписании работы площадок.