«Газон» в кремле на 17 августа: игра «Го» и тайны тульских улочек

Фото из архива Myslo.

До конца лета каждый будний день в Тульском кремле работают различные площадки молодежного проекта «Газон». Публикуем афишу мероприятий на 17 августа.

СПОРТИВНЫЙ БЛОК

10.00 — Йога для стройности.

19.00 — Балет на ковриках.

ИГРОТЕКА

14.00 — Настольные игры: Монополия, Имаджинариум, Дженга, Уно, Дневник авантюриста, Свинтус, Самурай, Манчкин, Экивоки, Alias, D&D, Метро 2033 и др.

18.00 — Мастер-класс по игре «Го».

НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

15.30−17.00 — Лекция «Основы публичных выступлений».

17.00−18.30 — Клуб иностранного общения — беседа и игры.

МАСТЕР-КЛАССЫ

14.00 — мастер-класс по мыловарению.

17.00 — мастер-класс по керамике от Центра традиционной тульской керамики.

3D-моделирование:

16.00−17.00 — «Новички»;

17.00−18.00 — «Постоянные участники».

ЭКСКУРСИЯ

17.00 — экскурсия «Тайны тульских улочек». Увлекательные истории и факты о территории вокруг Тульского кремля, тайны дворцов тульских купцов и промышленников и многое другое. Сбор группы в 16.50 у инфоцентра проекта «Газон» в Тульском кремле.

На экскурсии требуется предварительная запись.

Вход на все мероприятия свободный.

При неблагоприятных погодных условиях возможны изменения в расписании работы площадок.