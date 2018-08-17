новости
новости
Регистрация
«Газон» в кремле на 17 августа: игра «Го» и тайны тульских улочек
Фото из архива Myslo.

«Газон» в кремле на 17 августа: игра «Го» и тайны тульских улочек

Вход на все площадки проекта свободный.

До конца лета каждый будний день в Тульском кремле работают различные площадки молодежного проекта «Газон». Публикуем афишу мероприятий на 17 августа.

СПОРТИВНЫЙ БЛОК

10.00 — Йога для стройности.

19.00 — Балет на ковриках.

ИГРОТЕКА

14.00 — Настольные игры: Монополия, Имаджинариум, Дженга, Уно, Дневник авантюриста, Свинтус, Самурай, Манчкин, Экивоки, Alias, D&D, Метро 2033 и др.

18.00 — Мастер-класс по игре «Го».

НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

15.30−17.00 — Лекция «Основы публичных выступлений».

17.00−18.30 — Клуб иностранного общения — беседа и игры.

МАСТЕР-КЛАССЫ

14.00 — мастер-класс по мыловарению.

17.00 — мастер-класс по керамике от Центра традиционной тульской керамики.

3D-моделирование:

  • 16.00−17.00 — «Новички»;
  • 17.00−18.00 — «Постоянные участники».
ЭКСКУРСИЯ

17.00 — экскурсия «Тайны тульских улочек». Увлекательные истории и факты о территории вокруг Тульского кремля, тайны дворцов тульских купцов и промышленников и многое другое. Сбор группы в 16.50 у инфоцентра проекта «Газон» в Тульском кремле.

На экскурсии требуется предварительная запись.

Вход на все мероприятия свободный.

При неблагоприятных погодных условиях возможны изменения в расписании работы площадок.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:00 +3
Другие статьи по темам
Событие
Афишамастер-классыэкскурсииГазонспорт
Место
КремльТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области разыскивают пропавшую пенсионерку
В Тульской области разыскивают пропавшую пенсионерку
В Тульской области утром загорелся Chery Amulet
В Тульской области утром загорелся Chery Amulet
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.