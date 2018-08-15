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10 сентября в Тулу привезут мощи святителя Спиридона Тримифунтского

10 сентября в Тулу привезут мощи святителя Спиридона Тримифунтского

Они будут находиться в в Успенском кафедральном соборе.

Ранее Myslo писал, что 24 августа с острова Корфу в Россию привезут христианскую святыню — десницу святителя Спиридона Тримифунтского.
 
Для православных верующих это событие станет уникальной возможностью прикоснуться к мощам святителя Спиридона, которого наравне со святителем Николаем Чудотворцем почитает весь христианский мир.
 
Поклониться святыне можно будет в 12 регионах России.
 
В Тулу мощи прибудут 10 сентября в Успенский кафедральный собор
(ул. Менделеевская, 13).
Там они будут находиться по 11 сентября до 20.00. Помолиться у святыни можно будет круглосуточно.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:41 +2
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