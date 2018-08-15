10 сентября в Тулу привезут мощи святителя Спиридона Тримифунтского
Они будут находиться в в Успенском кафедральном соборе.
Ранее Myslo писал, что 24 августа с острова Корфу в Россию привезут христианскую святыню — десницу святителя Спиридона Тримифунтского.
Для православных верующих это событие станет уникальной возможностью прикоснуться к мощам святителя Спиридона, которого наравне со святителем Николаем Чудотворцем почитает весь христианский мир.
Поклониться святыне можно будет в 12 регионах России.
В Тулу мощи прибудут 10 сентября в Успенский кафедральный собор
(ул. Менделеевская, 13).
Там они будут находиться по 11 сентября до 20.00. Помолиться у святыни можно будет круглосуточно.
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