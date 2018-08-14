В Туле продолжается благоустройство Студенческого и Болдинского скверов: фоторепортаж

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Работы планируют завершить до 31 августа 2018 года.

В Туле в Болдинском и Студенческом скверах продолжаются работы по благоустройству в рамках программы «Формирование современной городской среды».

В соответствии с проектом благоустройства в сквере ТНИТИ будет уложено новое дорожное покрытие, установлена спортивная площадка, лавочки, урны и ограждения, будут обустроены новые пешеходные дорожки, заасфальтируют дороги вокруг сквера.

В рамках благоустройства сквера возле ТулГУ будут проведены работы: озеленение, установка скамеек и урн, устройство освещения территории, пешеходных дорожек из тротуарной плитки. Кроме того, имеющийся торговый объект превратится в «амфитеатр», будет установлен новый остановочный павильон, выполненный в стиле модерн, а также современные удобные лавочки.

По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова прилегающая территория также должна быть приведена в нормативное состояние.

Работы выполняет подрядная организация ООО «Ледокол» в срок до 31 августа 2018 года.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что все работы проводятся под постоянным контролем МУ «Городская служба единого заказчика» и МУ «Управление капитального строительства г. Тулы».