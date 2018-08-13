Тульские правоохранители устроили облаву на нелегалов
Проверки осуществлялись в Центральном округе города в общественных местах и так называемых «этнических» кафе.
Сотрудники полиции и УФСБ России по Тульской области на территории Тулы провели мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Проверки осуществлялись в Центральном округе города в общественных местах и так называемых «этнических» кафе.
В результате проделанной работы составлено 29 административных протоколов. Из них 14 по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания)».
Также составлены протоколы за:
- незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в России;
- продажу товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований;
- нарушение правил продажи отдельных видов товаров;
- осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).
Кроме того, выявлены нарушения, связанные с ненадлежащим исполнением иностранными гражданами обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. В этих случаях также составлены административные протоколы.
Работа по выявлению нарушений в сфере миграции проводится на постоянной основе.