На ул. Нестерова в Туле загорелся дом: пожарные спасли мужчину

Фото с места событий ГУ МЧС России по Тульской области.

13 августа в 0.40 в «Единую службу спасения» поступило сообщение о возгорании дома на 2-х хозяев, расположенного на ул. Нестерова в Туле. Через 7 минут на место происшествия прибыли пять пожарных расчетов.

Продвигаясь по дому, пожарные обнаружили в одной из комнат мужчину. С помощью спасательного устройства его вывели на улицу. Как стало известно Myslo, мужчина был сильно пьян и не заметил, что в доме начался пожар. Открытое горение ликвидировано в 1.03.

В результате происшествия в первой половине дома сгорела мансарда, закоптились помещения, во второй половине прогорела стена мансарды на площади 2 кв. м, в гараже сгорело потолочное перекрытие по всей площади. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.