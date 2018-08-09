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В администрации Одоевского района Тульской области прошли обыски

В администрации Одоевского района Тульской области прошли обыски

Следственные действия прошли в рамках расследования уголовного дела по статье о мошенничестве.

По информации Myslo, cегодня днем в администрацию Одоевского района с обыском нагрянули сотрудники правоохранительных органов. Следственные действия проводились в рамках возбужденного уголовного дела «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» — ч.3 ст. 159 УК РФ.

Обыск прошел в кабинете начальника отдела ГО ЧС и природоохранной деятельности администрации Одоевского района Александра Герасимова.

Как сообщает наш источник, параллельно обыскивался и офис компании ООО «КСБ» (согласно открытым данным, в Тульской области фирма с таким названием одна, она была зарегистрирована в 2014 году и базируется в Туле). Фирма занимается производством электромонтажных работ, пропиткой древесины, оптовой торговлей химическими продуктами.

Также следственные действия прошли и по месту жительства чиновника и директора ООО «КСБ».

Как стало известно Myslo, по предварительной информации возбужденное уголовное дело связано с оказанием услуг учреждениям образования и культуры Одоевского района.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:11 +1
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