В администрации Одоевского района Тульской области прошли обыски

Следственные действия прошли в рамках расследования уголовного дела по статье о мошенничестве.

По информации Myslo, cегодня днем в администрацию Одоевского района с обыском нагрянули сотрудники правоохранительных органов. Следственные действия проводились в рамках возбужденного уголовного дела «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» — ч.3 ст. 159 УК РФ.



Обыск прошел в кабинете начальника отдела ГО ЧС и природоохранной деятельности администрации Одоевского района Александра Герасимова.

Как сообщает наш источник, параллельно обыскивался и офис компании ООО «КСБ» (согласно открытым данным, в Тульской области фирма с таким названием одна, она была зарегистрирована в 2014 году и базируется в Туле). Фирма занимается производством электромонтажных работ, пропиткой древесины, оптовой торговлей химическими продуктами.

Также следственные действия прошли и по месту жительства чиновника и директора ООО «КСБ».



Как стало известно Myslo, по предварительной информации возбужденное уголовное дело связано с оказанием услуг учреждениям образования и культуры Одоевского района.