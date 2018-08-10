Тульская полиция ищет подростка, сбежавшего из костромского интерната

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

17-летний Анатолий Дульцев передвигается автостопом и может находиться в нашем регионе.

К сотрудникам тульского УМВД обратились за помощью коллеги из Костромской области. Они разыскивают 17-летнего Анатолия Дульцева, который 21 августа прошлого года самовольно покинул Костромское специальное учебное воспитательное учреждение закрытого типа, расположенного в поселке Бычиха Костромского района.

Приметы: рост 165 см., худощавого телосложения, глаза серые, волосы светло-русые. На момент самовольного ухода был одет в брюки коричневого цвета, майку черного цвета с надписью белого цвета.

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, 26 июня текущего года подростка видели в Московской области, недалеко от Подольска. Он передвигался автостопом и планировал добраться до Орловской области. Может находиться в нашем регионе.