Житель Ефремова не смог поделить с сожительницей дом и убил её

Уголовное дело в отношении мужчины направлено на рассмотрение в суд.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Ефремовского района, обвиняемого в убийстве. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ночью 27 мая обвиняемый распивал спиртное в компании своей сожительницы и их общих знакомых.

Между злоумышленником и женщиной возник конфликт по поводу права собственности на дом – в ходе ссоры мужчина ударил потерпевшую по голове, а затем вооружился кухонным ножом и нанёс удар ей в шею.

От полученной раны несчастная скончалась в медицинском учреждении. Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.