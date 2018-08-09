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Погода в Туле 10 августа: жарко, облачно и без осадков
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 10 августа: жарко, облачно и без осадков

Синоптики прогнозируют переменную облачность, давление – в пределах нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет переменная облачность и  без осадков.

Ветер ночью переменный, до семи метров в секунду, днём – до девяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +7 до +12 градусов, днём – до +28. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +4
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