Фото из архива MySlo
Погода в Туле 10 августа: жарко, облачно и без осадков
Синоптики прогнозируют переменную облачность, давление – в пределах нормы.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет переменная облачность и без осадков.
Ветер ночью переменный, до семи метров в секунду, днём – до девяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +7 до +12 градусов, днём – до +28. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.
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