Погода в Туле 10 августа: жарко, облачно и без осадков

Фото из архива MySlo

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет переменная облачность и без осадков.

Ветер ночью переменный, до семи метров в секунду, днём – до девяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +7 до +12 градусов, днём – до +28. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.