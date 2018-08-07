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На берегу Упы в Туле нашли тело пропавшего 29-летнего мужчины

На берегу Упы в Туле нашли тело пропавшего 29-летнего мужчины

Об исчезновении туляка стало известно два дня назад. Следов насильственной смерти не обнаружено.

В Пролетарском районе следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины на берегу Упы. Как уточнили в пресс-службе тульского СУ СК России, 4 августа 29-летний туляк ушёл из дома на улице Марата. Родственники забеспокоились только 5 августа – мужчина злоупотреблял спиртным и часто пропадал на некоторое время. 

Вечером 7 августа на берегу Упы, в 50 метрах от дома № 1-Д по ул. Галкина, был найден труп пропавшего туляка. Его опознали родственники. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:15 +1
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