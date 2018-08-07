На улице Льва Толстого в Туле Toyota столкнулась с «Ладой» и врезалась в дом

Фото очевидца

По предварительной информации, пострадала девушка, находившаяся в одной из машин.

По информации очевидцев, на пересечении улиц Льва Толстого и Буденного столкнулись Toyota Corolla и «Лада Калина». После удара иномарка врезалась в угол дома, а «Лада» сбила дорожный знак.

Спасатели извлекли из салона легковушки молодую девушку – по предварительным данным, она повредила ногу и плечо. Очевидцы сообщают, что «Лада» ехала по улице Буденного и не пропустила иномарку, которая двигалась по главной дороге.

Все обстоятельства устанавливаются, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.