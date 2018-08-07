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На улице Льва Толстого в Туле Toyota столкнулась с «Ладой» и врезалась в дом
Фото очевидца

На улице Льва Толстого в Туле Toyota столкнулась с «Ладой» и врезалась в дом

По предварительной информации, пострадала девушка, находившаяся в одной из машин.

По информации очевидцев, на пересечении улиц Льва Толстого и Буденного столкнулись Toyota Corolla и «Лада Калина». После удара иномарка врезалась в угол дома, а «Лада» сбила дорожный знак.

Спасатели извлекли из салона легковушки молодую девушку – по предварительным данным, она повредила ногу и плечо. Очевидцы сообщают, что «Лада» ехала по улице Буденного и не пропустила иномарку, которая двигалась по главной дороге.

Все обстоятельства устанавливаются, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:40 +4
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Место
Тулаулица Льва Толстогоулица Буденного

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