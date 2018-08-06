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В Туле частная медклиника вернула деньги пациенту за некачественное лечение
Фото udm-info.ru.

В Туле частная медклиника вернула деньги пациенту за некачественное лечение

А также выплатила компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

В тульский Роспотребнадзор обратился житель Киреевского района с жалобой на действия руководства ООО «Эс Класс Клиник Тула». По словам заявителя, частное медучреждение заключило с ним два договора на оказание медицинских услуг. Клиента назначенное лечение не устроило, и он захотел расторгнуть договор и вернуть деньги. Однако руководство клиники возвращать деньги отказалось, что является нарушением Федерального закона о потребительских правах.

Совместно с сотрудниками Роспотребнадзора потребитель составил исковое заявление с требованием возврата уплаченных денег, взыскании неустойки за нарушение срока удовлетворения требования, компенсации морального вреда и штрафа за отказ в добровольном удовлетворении требования.

В ходе неоднократных судебных разбирательств между сторонами было заключено мировое соглашение на условиях возврата денежных средств и компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:17 +4
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