В Туле частная медклиника вернула деньги пациенту за некачественное лечение

В тульский Роспотребнадзор обратился житель Киреевского района с жалобой на действия руководства ООО «Эс Класс Клиник Тула». По словам заявителя, частное медучреждение заключило с ним два договора на оказание медицинских услуг. Клиента назначенное лечение не устроило, и он захотел расторгнуть договор и вернуть деньги. Однако руководство клиники возвращать деньги отказалось, что является нарушением Федерального закона о потребительских правах.

Совместно с сотрудниками Роспотребнадзора потребитель составил исковое заявление с требованием возврата уплаченных денег, взыскании неустойки за нарушение срока удовлетворения требования, компенсации морального вреда и штрафа за отказ в добровольном удовлетворении требования.

В ходе неоднократных судебных разбирательств между сторонами было заключено мировое соглашение на условиях возврата денежных средств и компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей.