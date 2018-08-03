В Тульской области двое подростков забили насмерть 63-летнюю женщину

Следственный отдел по г. Узловая возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшее ее смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По предварительным данным, 29 июля 2018 года в одном из домов в Центральном переулке поселка Дубовка соседи обнаружили тело 63-летней женщины с множественными телесными повреждениями.

Соседи рассказывают, что женщина злоупотребляла спиртным в компании друзей, в том числе и двух подростков, проживавших по соседству.

29 июля 2018 года парни в очередной раз пришли к потерпевшей в гости с целью употребления спиртного, однако она им отказала.

В результате возникшего конфликта двое 16-летних подростков начали избивать женщину. От множественных телесных повреждений она впоследствии скончалась на месте происшествия.

В настоящее время по делу ведется следствие. Подросткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.