Роспотребнадзор забраковал 52 кг овощей в Щекино: в них были нитраты

Жители Щекино обратились в Роспотребнадзор с жалобой на некачественные овощи и арбузы, которые реализуются в городе.

Сотрудники ведомства провели проверку торговых точек, расположенных недалеко от дома №4 по ул. Лукашина с забором для исследований на химический состав реализуемых арбузов. Эксперты обнаружили в ягодах нитраты, что не соответствует нормативам безопасности.

Также в ходе расследования выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства:

организации торговли размещены в месте, не оборудованном туалетом;

не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены персонала;

отсутствие санитарной одежды;

в организациях торговли не организован производственный контроль.

На часть пищевой продукции не предоставлены сопроводительные документы и этикетки, в связи с чем забраковано шесть партий овощей общим весом 52 кг.