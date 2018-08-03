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Роспотребнадзор забраковал 52 кг овощей в Щекино: в них были нитраты
Фото из архива Myslo.

Роспотребнадзор забраковал 52 кг овощей в Щекино: в них были нитраты

В результате проверки закрыты две овощные палатки.

Жители Щекино обратились в Роспотребнадзор с жалобой на некачественные овощи и арбузы, которые реализуются в городе.

Сотрудники ведомства провели проверку торговых точек, расположенных недалеко от дома №4 по ул. Лукашина с забором для исследований на химический состав реализуемых арбузов. Эксперты обнаружили в ягодах нитраты, что не соответствует нормативам безопасности.

Также в ходе расследования выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства:

  • организации торговли размещены в месте, не оборудованном туалетом;
  • не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены персонала;
  • отсутствие санитарной одежды;
  • в организациях торговли не организован производственный контроль.

На часть пищевой продукции не предоставлены сопроводительные документы и этикетки, в связи с чем забраковано шесть партий овощей общим весом 52 кг.

Материалы о выявленных нарушениях были переданы в суд. По решению суда приостановлена деятельность двух организаций торговли (тентованных палаток по реализации овощей и фруктов) сроком на 60 суток.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:30 +1
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