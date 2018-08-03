Роспотребнадзор забраковал 52 кг овощей в Щекино: в них были нитраты
В результате проверки закрыты две овощные палатки.
Жители Щекино обратились в Роспотребнадзор с жалобой на некачественные овощи и арбузы, которые реализуются в городе.
Сотрудники ведомства провели проверку торговых точек, расположенных недалеко от дома №4 по ул. Лукашина с забором для исследований на химический состав реализуемых арбузов. Эксперты обнаружили в ягодах нитраты, что не соответствует нормативам безопасности.
Также в ходе расследования выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства:
- организации торговли размещены в месте, не оборудованном туалетом;
- не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены персонала;
- отсутствие санитарной одежды;
- в организациях торговли не организован производственный контроль.
На часть пищевой продукции не предоставлены сопроводительные документы и этикетки, в связи с чем забраковано шесть партий овощей общим весом 52 кг.
Материалы о выявленных нарушениях были переданы в суд. По решению суда