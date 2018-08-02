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В Алексине зверски расправились с 25-летней женщиной

В Алексине зверски расправились с 25-летней женщиной

Подозреваемый задержан.

1 августа в Алексине был обнаружен труп 25-летней женщины со множественными телесными повреждениями в области головы и туловища. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, в том числе следователи-криминалисты и руководство следственного управления.

В ходе проведения совместных мероприятий следователями следственного управления и оперативными сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тульской области установлено лицо, причастное к совершению указанного преступления.

Им оказался 35-летний мужчина, который в настоящее время задержан. Следователь готовит документы в суд для избрания подозреваемому меры пресечения.

Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, сбор доказательственной базы. Выясняется мотив преступления.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:08 0
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