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2 августа несколько домов в Туле остались без газа
Фото chernovik.net.

2 августа несколько домов в Туле остались без газа

Подача голубого топлива приостановлена в связи с проверкой оборудования.

2 августа временно приостановлено газоснабжение в ряде жилых многоквартирных домов в Туле.

Это связано с проведением планового технического обслуживания внутридомового газового оборудования и проверкой герметичности газопроводов.

Работы запланированы с 12.00 до 20.00 по адресам:

  • ул. М. Тореза, 9;
  • ул. Седова, 41-б.

Для восстановления газоснабжения в кратчайшие сроки компания «Тулагоргаз» просит жителей быть дома либо заранее обратиться в отдел по работе с клиентами для вызова мастера по тел. 25-36-57.

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ №410 безопасное использование и содержание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования обеспечивается за счет своевременно технического обслуживания, ремонта и технического диагностирования.

Однако организации, ответственные за содержание общего имущества в многоквартирных домах (управляющие компании), не исполняют свои обязанности по организации работ по техническому диагностированию газового оборудования. Кроме того, уклонение ряда собственников помещений от обеспечения доступа для проведения технического обслуживания создает угрозу безопасности жителей.

В связи с этим АО «Тулагоргаз» выполняет проверку на герметичность (опрессовку) с временной приостановкой газоснабжения.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:00 +1
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