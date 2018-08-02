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Тульский суд продлил домашний арест Вадиму Жерздеву

Тульский суд продлил домашний арест Вадиму Жерздеву

Экс-глава администрации Новомосковска будет ограничен в передвижениях до 3 октября.

Следственное отделение УФСБ России по Тульской области обратилось в суд с ходатайством о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего главы администрации Новомосковска Вадима Жерздева.

Напомним, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Ранее Центральный районный суд Тулы смягчил чиновнику меру пресечения, переведя его из СИЗО под домашний арест на срок до 3 августа.

Судебным постановлением от 2 августа срок домашнего ареста продлён на два месяца. Вадим Жерздев будет ограничен в передвижениях до 3 октября. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Подробнее об уголовном деле в отношении Вадима Жерздева можно прочитать в нашем сюжете.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:44 +1
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