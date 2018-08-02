Владимир Груздев прокомментировал проект изменений в ФЗ «Об исполнительном производстве»

Авторы считают, что принятие данного законопроекта позволит обеспечить реализацию права должника на добровольное исполнение решения суда без нарушения иных положений законодательства РФ.

Сегодня для добровольного исполнения решения суда, со дня получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства, законодательством установлен пятидневный срок. Исключением являются случаи, при которых необходимо безотлагательное исполнение назначенного в качестве наказания за совершение преступления. Однако существуют обстоятельства, при которых добровольное исполнение в установленный пятидневный срок представляется невозможным.

«Законопроект позволит продлить пятидневный срок, предусмотренный для добровольного исполнения решения суда в том случае, если на то есть основание, а именно – необходимость в проведении закупочных процедур», - комментирует изменения председатель Правления Ассоциации России Владимир Груздев.

Он отмечает, что срок проведения таких процедур существенно больше отведенных пяти дней и может длиться до нескольких месяцев.

«Чтобы из-за этого должнику не пришлось платить исполнительский сбор, который для организаций при неимущественном характере требования составляет 50 тысяч рублей, появится возможность написать заявление о необходимости проведения тендера в соответствии с действующим законодательством», – считает Владимир Груздев.

«Такое предложение представляется справедливым, ведь должник не может исполнить решение суда в пятидневный срок по независящим от него обстоятельствам. Это может коснуться многих исполнительных документов с требованиями, когда должнику необходимо, например, произвести ремонтные или восстановительные работы, или, скажем, приобрести жилое помещение в рамках конкурсных процедур», – сказал Владимир Груздев.