В центре Тулы 1 августа будет ограничен сквозной проезд

Это связано с проведением работ по сносу ветхого здания и озеленению города.

По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, в среду, 1 августа, в центре Тулы на двух участках будет ограничен сквозной проезд.

Из-за проведения работ по сносу аварийного дома будет закрыт проезд по ул. Союзной на участке от Благовещенского переулка до дома № 9 по ул. Союзной.

На улице Л. Толстого будет проводиться обрезка и удаление зеленых насаждений – из-за этого будет закрыто движение на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса.