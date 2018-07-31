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В центре Тулы 1 августа будет ограничен сквозной проезд

В центре Тулы 1 августа будет ограничен сквозной проезд

Это связано с проведением работ по сносу ветхого здания и озеленению города.

По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, в среду, 1 августа, в центре Тулы на двух участках будет ограничен сквозной проезд.

Из-за проведения работ по сносу аварийного дома будет закрыт проезд по ул. Союзной на участке от Благовещенского переулка до дома № 9 по ул. Союзной.

На улице Л. Толстого будет проводиться обрезка и удаление зеленых насаждений – из-за этого будет закрыто движение на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:06 0
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